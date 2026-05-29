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Pep Guardiola y Cristina Serra, ¿reconciliados?: Paloma García-Pelayo aclara los rumores

Una foto del entrenador de fútbol junto a Cristina Serra ha desatado los rumores de una posible reconciliación de la expareja. ¿Por qué acompañó Cristina Serra a Pep en su despedida del Manchester City?

Pep Guardiola

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La noticia de la separación dePep Guardiolay Cristina Serra sorprendía en enero del año pasado. La empresaria decidía tomar caminos separados tras 30 años de relación y tres hijos en común al descubrir que Pep había decidido renovar su contrato como entrenador del Manchester City por dos años más.

Pese a que Cristina ya había abandonado el domicilio familiar como prueba definitiva de su divorcio, una foto de la empresaria junto a Pep Guardiola ha desatado rumores de una posible reconciliación. La empresaria ha acompañado a Pep en su despedida del Manchester City, una cita muy especial para él.

Paloma García-Pelayo ha desvelado que, a pesar de que ambos han estado juntos y se han mostrado cómplices, no están juntos. "No hay reconciliación", afirma García-Pelayo, "se llevan muy bien pero tienen muy claro que no".

Según nos cuenta nuestra colaboradora, su relación es tan estrecha y buena a pesar de la separación, que Cristina viajó en el mismo avión que su exsuegro. "Luego, incluso, volvió con él", señala.

La relación de Pep Guardiola y Cristina Serra continúa siendo muy buena, pese a que parece que no hay expectativas de una reconciliación. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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