Hablamos con él
Portavoz de la familia del menor de 5 años que se precipitó al vacío durante una boda: "Está bastante grave"
Un niño de 5 años está ingresado en la UCI tras precipitarse desde una altura de 10 metros en un hotel. Todo ocurría durante una boda y las primeras hipótesis descartan indicios de criminalidad.
Un menor de 5 años está en estado grave tras caer al vacío desde una altura de entre 10 y 15 metros. El niño, que estaba disfrutando del banquete de una boda en un hotel de Barcelona, podría haber manipulado una trampilla mal colocada y habría caído por allí.
Los Mossos d’Esquadra investigan lo ocurrido como un accidente y descartan indicios de criminalidad. Mientras, la familia está desolada y no entiende cómo el menor pudo manipular la trampilla por sí solo.
El menor tuvo que ser trasladado en estado crítico al hospital, donde permanece ingresado. "El niño está bastante grave", advierte Simón Montero, el portavoz de la familia, "nosotros nos aferramos a un rayo de esperanza".
La familia está con el corazón en un puño, deseando que el pequeño sobreviva a una caída cuyos motivos aún no son capaces de esclarecer.
