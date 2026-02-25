Antena3
Portavoz de la familia del menor de 5 años que se precipitó al vacío durante una boda: "Está bastante grave"

Un niño de 5 años está ingresado en la UCI tras precipitarse desde una altura de 10 metros en un hotel. Todo ocurría durante una boda y las primeras hipótesis descartan indicios de criminalidad.

Portavoz

Un menor de 5 años está en estado grave tras caer al vacío desde una altura de entre 10 y 15 metros. El niño, que estaba disfrutando del banquete de una boda en un hotel de Barcelona, podría haber manipulado una trampilla mal colocada y habría caído por allí.

Los Mossos d’Esquadra investigan lo ocurrido como un accidente y descartan indicios de criminalidad. Mientras, la familia está desolada y no entiende cómo el menor pudo manipular la trampilla por sí solo.

El menor tuvo que ser trasladado en estado crítico al hospital, donde permanece ingresado. "El niño está bastante grave", advierte Simón Montero, el portavoz de la familia, "nosotros nos aferramos a un rayo de esperanza".

La familia está con el corazón en un puño, deseando que el pequeño sobreviva a una caída cuyos motivos aún no son capaces de esclarecer.

Sonsoles Ónega

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

Marisa Porcel

Hablamos con el propietario de la casa que la hija de Marisa Porcel se niega a abandonar: "No esperábamos estas artimañas"

Carmen Costa
Última hora

Abogada de la nueva denunciante de Íñigo Errejón: "Ella está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato"

MÁS allá de la línea roja

"Noto un agujero en la pierna, sangro mucho, tengo mucho miedo": La hipnosis regresiva, una terapia para traumas del pasado

Rosa Belmonte, Yolanda Díaz
Yolanda Díaz

Rosa Belmonte, sobre el adiós de Yolanda Díaz de la política: "No tiene quien le quiera"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda ha avisado. Deja la política. En Espejo Público han opinado de las razones, así como posibles caminos futuros que podría seguir Yolanda Díaz. ¿Continuará su carrera profesional en la televisión?

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla

Fue la única española en alzarse con la corona de Miss Universo, aunque descubrió un mundo oscuro que le hizo renunciar a ella a los 10 días. Hoy, recordamos a Amparo Muñoz, la modelo que terminó sumida en una espiral de adicciones, depresión y autodestrucción.

Una artista española muy famosa, denuncia a Errejón por agresión.

La nueva denunciante de Íñigo Errejón es "una artista conocida" que no quiere "que esto afecte a su carrera": "Pide absoluto anonimato"

