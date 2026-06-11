Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la histórica llegada del papa León XIV a Canarias

León XIV es el primer Papa que ha viajado al archipiélago canario, la última parada de su recorrido por España. Un lugar especialmente significativo para que el sumo pontífice se acerque a la realidad migratoria.

cebo

Publicidad

El papa León XIV ha viajado a Gran Canaria tras culminar su recorrido por Madrid y Barcelona. Un viaje histórico, ya que le convierte en el primer Papa que toma las islas Canarias como destino papal.

Durante su paso por el archipiélago, León XIV se acercará a la realidad migratoria de nuestro país. Además, llevará a cabo actos especialmente importantes, como el que se llevará a cabo en Arguineguín o en el que le entregarán la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta tarde, seguimos los pasos del sumo pontífice en Canarias. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la histórica llegada del papa León XIV a Canarias

¡Puerta grande o enfermería! José vive el momento más crítico de todo el programa

¡Puerta grande o enfermería! José viven el momento más crítico de todo el programa

Apuñalamiento en Barcelona.

Un hombre, asesinado de un disparo en plena calle en Barcelona durante la visita del Papa: "Les dio igual el dispositivo de seguridad"

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público
Mejores momentos | 11 de junio

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público

Ampliación del censo electoral: ¿reparación histórica o maniobra electoral? Paco Vázquez y Cándido Méndez debaten en "Espejo Público"
Elecciones generales

¿Está intentando el Gobierno agotar la legislatura para que puedan votar más extranjeros?

Polémica Oscar Puente Papa Madrid- Barcelona
Óscar Puente

Rechazo unánime al último tuit polémico de Óscar Puente sobre el Papa: "¡Ya estamos con el Madrid- Barcelona!"

Lo que comenzó como una jornada marcada por la histórica visita del papa León XIV a Barcelona, ha dejando una una nueva controversia de Óscar Puente. Una publicación del ministro en 'X' ha generado una cascada de reacciones en Espejo Público. Coinciden en que este tipo de declaraciones solo contribuyen a un clima de crispación política.

Antonio Orozco
Contenido exclusivo

¿Qué va dentro de una ballena?: el divertido juego que saca el lado más espontáneo de los coaches de La Voz Kids

Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi ponen a prueba sus reflejos y su memoria en un divertido juego detrás de las cámaras de La Voz Kids,

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Chipirones encebollados picantes con patatas asadas

Chipirones encebollados picantes con patatas asadas: un receta extraordinaria para el fin de semana

El Papa en Gran Canarias.

El Papa aterriza en Canarias y visita el muelle de Arguineguín en una jornada marcada por la inmigración y la polémica política

Publicidad