Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la histórica llegada del papa León XIV a Canarias

El papa León XIV ha viajado a Gran Canaria tras culminar su recorrido por Madrid y Barcelona. Un viaje histórico, ya que le convierte en el primer Papa que toma las islas Canarias como destino papal.

Durante su paso por el archipiélago, León XIV se acercará a la realidad migratoria de nuestro país. Además, llevará a cabo actos especialmente importantes, como el que se llevará a cabo en Arguineguín o en el que le entregarán la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta tarde, seguimos los pasos del sumo pontífice en Canarias. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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