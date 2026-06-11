A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la histórica llegada del papa León XIV a Canarias
León XIV es el primer Papa que ha viajado al archipiélago canario, la última parada de su recorrido por España. Un lugar especialmente significativo para que el sumo pontífice se acerque a la realidad migratoria.
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El papa León XIV ha viajado a Gran Canaria tras culminar su recorrido por Madrid y Barcelona. Un viaje histórico, ya que le convierte en el primer Papa que toma las islas Canarias como destino papal.
Durante su paso por el archipiélago, León XIV se acercará a la realidad migratoria de nuestro país. Además, llevará a cabo actos especialmente importantes, como el que se llevará a cabo en Arguineguín o en el que le entregarán la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta tarde, seguimos los pasos del sumo pontífice en Canarias. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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