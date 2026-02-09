Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres: la actriz ha dado a luz en Barcelona

Úrsula Corberó y Chino Darín ya tienen entre los brazos a su primer hijo, que aún no han anunciado si es niño o niña. Una llegada de lo más esperada para la pareja.

A sus 36 años, la actriz ha dado a luz en una clínica de Barcelona. Pese a los rumores que apuntaban a Buenos Aires o a Madrid, finalmente la pareja ha elegido Barcelona para el nacimiento del bebé, donde podrán contar con la ayuda de ambas familias.

Tras meses en los que la pareja ha llevado el embarazo en privado, Úrsula Corberó y Chino Darín disfrutan de la llegada de su bebé. ¡Enhorabuena!