Paco Marhuenda, tras el anuncio del adelanto electoral: "Es la culminación del declive del sanchismo"

Durante la mañana del 5 de octubre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha anunciado elecciones generales anticipadas. Una cita que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre.

El detonante del adelanto electoral fue el varapalo en el Congreso el viernes pasado, cuando la oposición tumbó los dos decretos de vivienda. Esto reavivó la crisis política y la crispación en las calles, donde aún continúa habiendo manifestaciones y protestas como la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Francisco Marhuenda, director de La Razón, afirma que el adelanto electoral no es más que un signo más de la caída del PSOE y más concretamente de Pedro Sánchez: "Es la culminación del declive del sanchismo".

Pese a que Marhuenda sostiene que "Sánchez es un tipo listo", asegura que el escenario que tiene no es favorable. "Ya no tiene banderas", señala.

Todos los ojos están puestos en Ferraz, donde el Gobierno se reúne tras el anuncio electoral. ¿Qué estrategia llevará Pedro Sánchez tras el estallido de la crisis de la vivienda y la disolución de las Cortes?