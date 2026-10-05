Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

ÚLTIMA HORA

Paco Marhuenda, tras el anuncio del adelanto electoral: "Es la culminación del declive del sanchismo"

El presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana un adelanto electoral. Tras el varapalo en el Congreso y el rechazo de los decretos de vivienda, llama a la gente a la movilización.

Paco Marhuenda

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Durante la mañana del 5 de octubre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha anunciado elecciones generales anticipadas. Una cita que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre.

El detonante del adelanto electoral fue el varapalo en el Congreso el viernes pasado, cuando la oposición tumbó los dos decretos de vivienda. Esto reavivó la crisis política y la crispación en las calles, donde aún continúa habiendo manifestaciones y protestas como la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Puerta del Sol

Francisco Marhuenda, director de La Razón, afirma que el adelanto electoral no es más que un signo más de la caída del PSOE y más concretamente de Pedro Sánchez: "Es la culminación del declive del sanchismo".

Pese a que Marhuenda sostiene que "Sánchez es un tipo listo", asegura que el escenario que tiene no es favorable. "Ya no tiene banderas", señala.

Todos los ojos están puestos en Ferraz, donde el Gobierno se reúne tras el anuncio electoral. ¿Qué estrategia llevará Pedro Sánchez tras el estallido de la crisis de la vivienda y la disolución de las Cortes?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Acampada Sol

La acampada en Sol continúa pese al adelanto electoral: "Creemos que estas elecciones no van a servir para nada"

Begoña

El drama de Begoña, que comparte piso con 14 personas a los 63 años: "Están aprovechándose de la desgracia"

Paco Marhuenda

Paco Marhuenda, tras el anuncio del adelanto electoral: "Es la culminación del declive del sanchismo"

Miranda sobre Sánchez
ELECCIONES GENERALES

Diputación Permanente: Juan Fernández Miranda analiza la maniobra de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos Maricarmen

“Se me ponen los pelos de punta”: Brian roza la entrega de su primer coche
Mejores momentos | 5 de octubre

“Se me ponen los pelos de punta”: Brian roza la entrega de su primer coche

¿Se puede resolver un panel vacío en una sola tirada?: Sofi aplica la estrategia y se lleva 600 euros
Mejores momentos | 5 de octubre

¿Se puede resolver un panel vacío en una sola tirada?: Sofi aplica la estrategia y se lleva 600 euros

Sofi ha demostrado saberse bien la estrategia de La ruleta de la suerte cuando, en una sola tirada, ha logrado resolver un panel desde cero y, además, llevarse 600€.

Paco Marhuenda sobre la Ley de Nietos
Elecciones generales

Paco Marhuenda, tras el anuncio de las elecciones generales: "La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España"

El director de La Razón y jurista, Paco Marhuenda, valora la posible influencia de la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones generales y vaticina una derrota del PSOE.

Rocío Muñoz

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rocío Muñoz visita el plató tras dar a luz al supuesto hijo de Omar Montes

“Te quieres complicar la vida”: Sofi se juega la primera ola a una tirada más

“Te quieres complicar la vida”: Sofi se juega la primera ola a una tirada más

Alfonso Serrano PP

Alfonso Serrano (PP), sobre las elecciones anticipadas: "El único desahucio que le preocupa a Pedro Sánchez, es el de la Moncloa"

Publicidad