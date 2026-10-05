¿Se puede resolver un panel vacío en una sola tirada?: Sofi aplica la estrategia y se lleva 600 euros

Por norma general, para acumular un buen marcador es necesario tirar varias veces de la ruleta. Más todavía si el panel está completamente vacío y se espera dar con la respuesta correcta. Sin embargo, Sofi se ha saltado estas dos reglas no escritas para aplicar la mejor de las estrategias.

Tras heredar el panel de las manos de Ruth sin una sola consonante revelada, la concursante ha decidido gastar su gajo de Todas las vocales. Acto seguido, ha hecho girar la ruleta para caer en la casilla de 150€; aunque no pensaba quedarse ahí: ha utilizado el gajo Doble letra y ha sumado hasta 600€ en su marcador.

De este modo, ya con un premio digno de ola, Sofi ha leído la pantalla de Brian para ganarse la ovación del público por las buenas decisiones tomadas desde el atril amarillo. ¿Quieres ver de nuevo este panel? Dale play al vídeo de arriba.