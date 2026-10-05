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Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

CRISIS DE VIVIENDA

El drama de Begoña, que comparte piso con 14 personas a los 63 años: "Están aprovechándose de la desgracia"

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. Una decisión que llega a raíz de la crisis de vivienda y el rechazo en el congreso de los decretos. Una crisis de vivienda que afecta a personas como Begoña.

Begoña

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que habrá elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre. Tras el varapalo en el Congreso del viernes, cuando la oposición rechazó los decretos de vivienda, el presidente decide disolver las Cortes y llamar al voto.

La decisión ha generado un gran revuelo en las esferas políticas, que tendrán que pensar en una campaña adelantada, y en las calles. Allí, continúan las protestas y las manifestaciones, exigiendo una solución al drama que viven millones de personas como Begoña.

Begoña tiene 63 años y comparte piso con 14 personas. Según nos cuenta, su piso está todo fragmentado en habitaciones y ni siquiera tienen salón o zonas comunes: "Están aprovechándose de la desgracia".

Con su pensión de 860 euros, paga 600 euros al mes por su habitación. Sin embargo, Begoña asegura que lo peor no es el precio del alquiler, sino las condiciones de este. "Me van haciendo contratitos pequeños de tres meses en tres meses", señala, "no pido que me bajen el alquiler, pido estabilidad".

El adelanto electoral podría cambiar la situación, pero personas como Begoña aún viven con la incertidumbre de si el 29 de noviembre se tendrán en cuenta problemas como el suyo.

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