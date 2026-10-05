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La acampada en Sol continúa pese al adelanto electoral: "Creemos que estas elecciones no van a servir para nada"
Pedro Sánchez ha convocado elecciones el próximo 29 de noviembre. Un adelanto electoral que ha generado multitud de reacciones.
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El presidente del Gobierno ha anunciado un adelanto electoral. Pedro Sánchez ya ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones el próximo domingo 29 de noviembre.
Esta decisión llega tras el rechazo del Congreso de los dos decretos de vivienda propuestos por el PSOE y Sumar. Un varapalo político que no ha hecho más que aumentar la política en las calles, donde continúan las protestas y manifestaciones.
Pese al adelanto de las elecciones, la acampada en la Puerta del Sol continúa. Los manifestantes, que ya llevan más de una semana durmiendo en el kilómetro 0 de Madrid, no parecen dispuestos a marcharse.
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"Más allá de lo que digan, creemos que estas elecciones no van a servir para nada", afirma Pepe, uno de los manifestantes. Este defiende que su acampada es "legítima" y que así lo ha respaldado el Tribunal Superior de Justicia ante la petición de Isabel Díaz Ayuso de desalojar la Puerta del Sol.
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