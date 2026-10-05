“Te quieres complicar la vida”: Sofi se juega la primera ola a una tirada más

Ruth ha inaugurado el panel cuya pista rezaba “el sueño de todo fan”. Tras levantar el gajo de Me lo quedo, la concursante ha tenido la mala suerte de caer en la quiebra y, de este modo, ceder el turno a Sofi.

En su primera tirada ya ha logrado llegar a los 300€ y, tras las compras de vocales pertinentes, enfrentaba el segundo lanzamiento con 200€ en el marcador. Gracias a la casilla de 75€ y las 5 T en la pantalla de Brian, Sofi ha elevado el premio a los 575€. Momento en el que ya veía la respuesta correcta.

“Me da miedo el Pierde turno”, decía, mientras Jorge Fernández la animaba a resolver. No obstante, ha cambiado de opinión en el último momento y ha decidido volver a hacer girar la ruleta, a lo que el presentador ha reaccionado sorprendido: “Te quieres complicar un poquito la vida”.

Tras caer en la casilla de 75€ y llegar a los 650€, Sofi se ha plantado para resolver el panel de una vez por todas; ganándose, en el proceso, la primera ola del programa. ¡No te pierdas esta prueba en el vídeo de arriba!