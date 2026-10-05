“Se me ponen los pelos de punta”: Brian roza la entrega de su primer coche

Sofi ha llegado a la Gran Final con más de 2.500€ tras arrasar con cada panel que se le ha presentado a lo largo del programa. Por eso, pasara lo que pasara en esta última prueba, ya se iba del plató como una clara ganadora. Sin embargo, el premio que escondía el sobre podría haber convertido el lugar en una auténtica fiesta.

Tras no conseguir resolver el panel final, Jorge Fernández se ha dispuesto a mirar el contenido del sobre en cuestión. Al verlo, se ha dirigido al sustituto de Laura Moure: “Mira Brian, la primera que vas a hacer”. Y es que, efectivamente, el coche había entrado en juego.

“Se me ponen hasta los pelos de punta”, ha comentado Brian al acercarse a Sofi, quien no dejaba de lamentarse: “Me duele en el alma”. Una verdadera lástima tanto para Sofi como para el colaborador del programa, que habría experimentado en sus propias carnes la alegría de entregar el coche. Sin embargo, como bien ha recordado el presentador: “Otro día lo darás”.

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