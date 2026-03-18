Pablo, el hijo de Quique Sánchez Flores que ha hecho un negocio de su miedo a volar

Pablo Sánchez Flores tiene 23 años y es futbolista y emprendedor. El hijo de Quique Sánchez Flores sigue los pasos de su padre y decide atreverse con todo, incluso con sus miedos más profundos.

Tres de los cuatro hijos del entrenador de fútbol desarrollaron un miedo incontrolable a volar. La aerofobia llegó a condicionar la vida de Pablo, que se quedaba completamente paralizado en los vuelos.

En uno de esos momentos de pánico en el avión, el piloto pronunció unas palabras que marcaron la vida de Pablo: "Estamos sobrevolando una zona de turbulencias, puede ser incómodo, pero no es peligroso, todo va a ir bien". Aquella frase le calmó y le dio la idea para su próximo proyecto: una aplicación que ayudara a sobrellevar el miedo a volar.

Así, Pablo ha creado Copi, una app en la que una voz te acompaña y te calma durante los vuelos. Una herramienta con la que se enfrenta cara a cara a una fobia que llegó a paralizarle en muchos momentos de su vida.