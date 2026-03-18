Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Pablo, el hijo de Quique Sánchez Flores que ha hecho un negocio de su miedo a volar

Tres de los cuatro hijos del famoso entrenador Quique Sánchez Flores padecieron aerofobia. Un miedo a volar que a Pablo llegó a paralizarle, pero al que con el tiempo aprendió a domar.

Hijo Quique Sánchez Flores

Publicidad

Pablo Sánchez Flores tiene 23 años y es futbolista y emprendedor. El hijo de Quique Sánchez Flores sigue los pasos de su padre y decide atreverse con todo, incluso con sus miedos más profundos.

Tres de los cuatro hijos del entrenador de fútbol desarrollaron un miedo incontrolable a volar. La aerofobia llegó a condicionar la vida de Pablo, que se quedaba completamente paralizado en los vuelos.

En uno de esos momentos de pánico en el avión, el piloto pronunció unas palabras que marcaron la vida de Pablo: "Estamos sobrevolando una zona de turbulencias, puede ser incómodo, pero no es peligroso, todo va a ir bien". Aquella frase le calmó y le dio la idea para su próximo proyecto: una aplicación que ayudara a sobrellevar el miedo a volar.

Así, Pablo ha creado Copi, una app en la que una voz te acompaña y te calma durante los vuelos. Una herramienta con la que se enfrenta cara a cara a una fobia que llegó a paralizarle en muchos momentos de su vida.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hijo Quique Sánchez Flores

Pablo, el hijo de Quique Sánchez Flores que ha hecho un negocio de su miedo a volar

María del Monte

María del Monte responde a los ataques de Encarna Sánchez en el caso Arny: "Que Dios la tenga en su gloria, si es que puede"

María del Monte

María del Monte recuerda la injusticia que vivió su hermano con el caso Arny: "Le destrozaron la vida"

Boticaria García
Trucos

Cuidar el colchón, las almohadas o la ropa de cama: Boticaria García explica cómo poner tu casa a punto para evitar alergias

Hostelero
CAOS FERROVIARIO

Hostelero de Málaga afectado por la cancelación de los trenes: "La Semana Santa va a ser un desastre"

Cairo
Animales

Cairo, el perro viral que ha enamorado a los reyes: "Sabemos que hay gente que ha superado depresiones gracias a sus vídeos"

Es un perro, pero podría ser un humano. Cairo tiene prácticamente superpoderes y su talento ha conquistado a Felipe VI y la reina Letizia.

Paqui
Última hora

Paqui, vecina de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Lolo me llegó a preguntar que por qué ponían vallas otra vez"

Avanza la investigación del crimen de Francisca Cadenas. Según el atestado de la UCO, Lolo podría haber sido el cerebro del crimen ya que, según su hermano Juli, ejercía control total sobre él.

Francisca Cadenas

Juli, autor confeso del crimen de Francisca Cadenas, reveló que su hermano ejercía "poder absoluto" sobre él

Imagen de Susanna Griso y Miquel Valls

Miquel Valls presenta su primera novela: "Redactarla ha sido una terapia de duelo"

3_Cornelia

Cornelia se va directa a la final tras ganar 850€ en el ‘panel con bote’

Publicidad