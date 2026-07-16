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En Y ahora Son...coles: ¿Qué le hace feliz a los niños? "Los ronquidos de mi padre"

Jimeno ha recogido una nueva ráfaga de respuestas ingeniosas por parte de los niños. Siempre tan graciosos y amables, dispuestos a darnos su opinión más sincera.

Jimeno

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Nuestro reportero Jimeno vuelve una vez más a los colegios para recoger las respuestas más ingeniosas de los niños. Parece que ya no podemos vivir sin ellas y ya se han convertido en toda una tradición que siempre consigue sacarnos una sonrisa.

En las últimas semanas les hemos preguntado si les gustaría crecer o no, o cuál sería su destino ideal para irse de vacaciones. Pero hoy la pregunta es diferente, hemos querido añadir un toque de emoción.

¿Qué pequeñas cosas te hace feliz? Puede parecer una pregunta sencilla, pero las respuestas son de lo más variadas: algunas muy lógicas, otras no tanto... Porque con los más pequeños nunca sabes por dónde te van a salir. Las contestaciones han empezado fuertes: "Que vaya alguien por la calle y le haga caca una paloma", aunque algunos son más simples: "Estar tumbado en la playa sin problemas".

Otros son más risueños: "Las muñecas y los peluches" o "que salga el arcoiris". Y también las ha habido graciosas como la niña que reconoce que le hace mucha gracia "los ronquidos de mi padre" potque se parece al ruido de un cerdo.

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