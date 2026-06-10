La opinión de los sacerdotes de El Raval sobre el encuentro del Papa con Bad Bunny: "Muchas veces yo escucho su música"

El papa León XIV continúa su visita por España. Hoy, el sumo pontífice afronta uno de los días más importantes, en el que visitará la cárcel, la Sagrada Familia o El Raval en Barcelona.

En el barrio de El Raval, los vecinos se han mostrado especialmente emocionados y agradecidos de que el Papa se acuerde de uno de los barrios más marginales de la ciudad. Allí, el sumo pontífice ha bendecido la iglesia de San Aguntín, cuyos responsables son los sacerdotes agustinos Padre Michel y Padre Faustín.

El Padre Michael tuvo el placer de conocer a León XIV en Filipinas y hemos podido hablar con él sobre su paso por España y algunas de sus paradas más significativas. Uno de los momentos por el que no hemos podido evitar preguntarle es por su supuesto encuentro con Bad Bunny.

Aunque el Padre Michael no sabe detalles sobre el histórico encuentro, ha hecho una confesión personal. "Muchas veces yo escucho su música", ha afirmado, entre risas. ¡E incluso nos ha cantado algo de su repertorio! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas