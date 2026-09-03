Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRIMEN EN ROMA

Investigan la muerte de un matrimonio y su hija dependiente en Roma como un suicidio: "Refleja la desesperación familiar"

La pareja fue hallada sin vida junto a su hija de cinco años y su mascota en su domicilio. Junto a ellos, varias cartas de despedida, lo que podría tratarse de un suicidio.

Roma

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de una pareja de 41 y 42 años y su bebé de 5 ha conmocionado por completo a Roma. Los tres cuerpos fueron hallados sin vida en su domicilio, junto a una pistola que estaba a nombre del padre.

La policía investiga las muertes como un posible suicidio, ya que también se han encontrado varias cartas de despedida dirigidas a familiares y amigos. En ellas, el matrimonio decía que "no podían hacerlo solos" y expresaban las dificultades que atravesaban para cuidar de su hija, que padecía una grave discapacidad.

Manuel Tori, corresponsal de Antena 3 Noticias en Roma, asegura que el país está muy afectado por la noticia, especialmente por la situación, que mezcla cuestiones sociales y médicas, reflejando una realidad de muchas familias dependientes. "Refleja la desesperación familiar", señala Tori.

El país entero se encuentra conmocionado ante unos fallecimientos cuyos motivos aún tratan de esclarecerse. ¿Pudo el matrimonio acabar con la vida de su hija con discapacidad?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Enrique Ponce y Ana Soria

Enrique Ponce disipa todas las dudas sobre su supuesta ruptura con Ana Soria: "Una vez más que intentan separarnos"

Jimeno

Los niños dan sus trucos para evitar volver tristes al trabajo: "Peor es que te atropelle un coche y un tren y te mueras"

Roma

Investigan la muerte de un matrimonio y su hija dependiente en Roma como un suicidio: "Refleja la desesperación familiar"

Rodríguez
Insólito

Descubre que la hija a la que está pagando la manutención no es suya: "Estoy embargado porque tengo que seguir pagando"

Bebé Tarragona
ÚLTIMA HORA

Encuentran el cuerpo de un bebé de 18 meses enterrado en una caja de cartón: "La policía ya buscaba a la madre por un delito anterior"

Agatha Ruiz de la Prada
CRISIS EN CEUTA

Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Ayer la gente tendría que haber salido más"

La diseñadora fue una de las personas que se manifestó ayer en apoyo a Ceuta. Hoy, nos cuenta qué opina de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte
Investiga y gana

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Si consigues ser el mejor investigador Para ganar el premio hay que demostrar ser el mejor investigador durante la emisión del programa, el sábado 25 de mayo a las 22.00 horas.

Agosto, el asesino del pequeño comercio

Agosto, el asesino del pequeño comercio: "Pago entre 175 y 190 euros solo por abrir cada día"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, sobre las formas de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta: "Absolutamente inaceptable"

El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles

El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles: "Ayer repartí 250 sprays de defensa personal, sobre todo a mujeres"

Publicidad