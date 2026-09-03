Investigan la muerte de un matrimonio y su hija dependiente en Roma como un suicidio: "Refleja la desesperación familiar"

La muerte de una pareja de 41 y 42 años y su bebé de 5 ha conmocionado por completo a Roma. Los tres cuerpos fueron hallados sin vida en su domicilio, junto a una pistola que estaba a nombre del padre.

La policía investiga las muertes como un posible suicidio, ya que también se han encontrado varias cartas de despedida dirigidas a familiares y amigos. En ellas, el matrimonio decía que "no podían hacerlo solos" y expresaban las dificultades que atravesaban para cuidar de su hija, que padecía una grave discapacidad.

Manuel Tori, corresponsal de Antena 3 Noticias en Roma, asegura que el país está muy afectado por la noticia, especialmente por la situación, que mezcla cuestiones sociales y médicas, reflejando una realidad de muchas familias dependientes. "Refleja la desesperación familiar", señala Tori.

El país entero se encuentra conmocionado ante unos fallecimientos cuyos motivos aún tratan de esclarecerse. ¿Pudo el matrimonio acabar con la vida de su hija con discapacidad?

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