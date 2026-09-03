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Descubre que la hija a la que está pagando la manutención no es suya: "Estoy embargado porque tengo que seguir pagando"

Rodríguez ha descubierto gracias a una prueba de paternidad que la hija que pensaba que era suya no lo era. Lo peor: ha estado pagándole la manutención durante meses y debe seguir haciéndolo, pese a que ha quedado demostrado que no es el padre.

Rodríguez

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rodríguez ha sido víctima de un engaño insólito: le han hecho creer que era el padre de una niña durante años. Fue tras separarse de su mujer y conseguir la custodia compartida, cuando gracias a los rumores decidió hacerse una prueba de paternidad y descubrió la verdad.

Tras descubrir que no era el padre, también se dio cuenta de que había estado pagando la manutención de una hija que no era la suya. "Como la mujer tenía más hijos sin padre, me despertó la duda", señala Rodríguez.

Ahora, Rodríguez está obligado a seguir pagando la manutención de la niña hasta que salga el juicio. Un dinero que necesita para sus otros tres hijos, que viven en su país de origen y necesita mantenerles.

"Tengo que pagar 150 euros todos los meses y los gastos escolares de la niña", afirma, "ya no lo estoy pagando, pero estoy embargado".

Rodríguez se ha llevado un doble golpe: el de la ilusión de descubrir que no es padre y el de perder el dinero que ha estado gastando en ella durante meses.

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