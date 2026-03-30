Olga confiesa cómo cambió su vida el trastorno por atracones: "He llegado a engordar cinco kilos en solo tres días"

Olga tenía 18 años cuando se dio su primer atracón de comida. Todo comenzó a raíz de una época complicada de su vida, cuando sus padres se separaron y comenzó a obsesionarse con el ejercicio y la comida.

Durante el día, Olga se restringía muchos alimentos y entrenaba de forma compulsiva. Sin embargo, llegaba la noche y la ansiedad siempre derivaba en atracones. "Empecé sin saber que era un trastorno alimenticio, pensaba que era falta de fuerza de voluntad", afirma.

Según nos cuenta, podía pasar horas e, incluso, días, comiendo sin parar. "Llegué a subir cinco kilos en tres días", confiesa, "luego te sientes mal y vuelves a comer para olvidar".

Todo cambió un día en el que Olga tocó fondo. La mala relación que tenía con la comida le afectaban en el estado de ánimo, llegando a generarle ideas suicidas. Fue entonces cuando le invadió el miedo y decidió contárselo a su madre.

Con ayuda de profesionales, Olga aprendió que las restricciones solo generarían el efecto contrario y que la comida no era un enemigo. Desde entonces, lleva cuatro años sin recaídas y sabiendo que su felicidad no depende de cuánto pese, algo que trata de enseñarle a otras personas que estén pasando por un mal momento, para que sepan que no están solos. ¡Dale al play para escuchar su historia!