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Esta es la mejor foto del tiempo de julio de 2026

La imagen de la noche estrellada de Hervás se ha convertido en la foto ganadora del mes de julio, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

Esta es la mejor foto del tiempo de julio de 2026

Esta es la mejor foto del tiempo de julio de 2026 Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
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Ya conocemos la mejor foto del tiempo del mes de julio. Esta vez, los espectadores han elegido una imagen nocturna, pero espectacular: la impresionante noche en el municipio extremeño de Hervás, desde donde se observan miles de estrellas.

La fotografía, realizada por Javier Lumeras, se ha impuesto entre las numerosas propuestas recibidas desde distintos puntos de nuestra geografía. Extremadura cuenta con uno de los mejores cielos peninsulares para su observación.

La imagen ganadora del mes de julio lo demuestra y en ella podemos observar un gran manto de estrellas sobre el cielo extremeño. Además, esta fotografía compone una panorámica que transmite silencio y calma en mitad de la noche.

La fotografía ganadora refleja perfectamente el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo', donde la meteorología transforma los paisajes cotidianos y los convierte en escenas extraordinarias gracias a la mirada de nuestros espectadores.

¿Te gustaría ser el próximo ganador de 'Las Imágenes de El Tiempo' de Antena 3 Noticias? Participar es sencillo: únete a nuestra comunidad de fotógrafos y comparte con nosotros esas escenas que consigas captar. Cada mes, abrimos una nueva votación para que nuestros espectadores elijan su fotografía favorita.

Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Resultados de la votación de julio

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