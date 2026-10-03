Máximo Huerta cuestiona el término 'experiencia cercana a la muerte': "¿Por qué no simplemente experiencia?"

Máximo Huerta ha protagonizado uno de los momentos más distendidos de la conversación sobre las experiencias cercanas a la muerte en La Mesa. Tras escuchar a los invitados hablar sobre este tipo de experiencias, el escritor ha confesado que el enfoque del debate le estaba provocando precisamente el efecto contrario al esperado.

"Yo me voy de aquí con más ganas de vivir que nunca, porque me montáis como unas ganas de morirse que no me apetece nada", ha bromeado.

"Estamos hablando de vida, no de muerte"

Máximo ha señalado que el propio concepto de experiencia cercana a la muerte hace que toda la conversación termine girando alrededor de la muerte. "Estamos hablando de vida, no de muerte. Todo el rato, experiencia cercana a la muerte. Y no simplemente experiencia", ha apuntado.

El escritor ha insistido en que este enfoque le genera cierto rechazo: "Me lo acercáis todo a la muerte".

"Vamos a desdramatizar la muerte"

Ante esta reflexión, Máximo ha defendido la necesidad de cambiar la perspectiva con la que se habla de las experiencias cercanas a la muerte. "Vamos a desdramatizar la muerte", ha planteado.

Para el expiloto Jorge Díaz, una experiencia cercana a la muerte no equivale a estar muerto, sino que se sitúa precisamente en ese límite entre la vida y la muerte. "Una experiencia acerca de la muerte es estar entre vivo y muerto. Con lo cual es una experiencia que te va a llevar a la vida", le señalaba el expiloto.

Jorge ha concluido su reflexión definiendo ese momento como un tránsito y dejando una interpretación abierta sobre qué puede hacer que una persona regrese: "Por lo que sea, llámalo Dios, Universo, quien sea que tiene los mandos, dice: pum, de vuelta".