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“No sé si voy a dormir en la otra punta del mundo”: Pepa Romero revela su día a día como periodista

Pepa Romero es una de las periodistas más reconocidas del país y, mientras preparaba un exquisito pad thai con Joseba Arguiñano, ha dado a conocer cómo es su día a día.

Pepa Romero y Joseba Arguiñano

“No sé si voy a dormir en la otra punta del mundo”: Pepa Romero revela su día a día como periodista

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Borja Tamayo
Publicado:

Pepa Romero ha salido su rutina habitual como periodista para visitar la cocina de Joseba Arguiñano. Juntos, han preparado un exquisito pad thai de langostinos y, mientras ponían a punto el plato, el chef le ha querido preguntar por su día a día.

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La reportera ha sacado a la luz la ajetreada agenda que ocupa su vida. Porque, como ella misma ha confesado, hay ocasiones que “no sabe si va a dormir en la otra punta del mundo”, siempre pendiente de cubrir las noticias que puedan surgir en cualquier punto del planeta.

A pesar del caos que puede suponer esta tarea, la realidad es que está encantada con su labor. No le importa si tiene que marcharse a otra ciudad o incluso país en cualquier instante: disfruta de la calle y esto le ha hecho forjar una carrera de lo más llamativa, habiendo recibido recientemente el premio Antena de Plata.

¿Quieres ver sus declaraciones completas? Las tienes disponibles en el vídeo de arriba.

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