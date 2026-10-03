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David Janer se incorpora a Sueños de libertad dando vida a Josema: "Es muy bonito poder interpretar a un personaje así"

El actor aterriza en la serie más vista de la televisión con un personaje que amenaza con revolucionar por completo la vida de los Salazar.

David Janer se incorpora a Sueños de libertad dando vida a Josema: "Es muy bonito poder interpretar a un personaje así"

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Julia Zapata López
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David Janer se incorpora a la serie que triunfa en las tardes de Antena 3 para interpretar a Josema García Fuentes, un prestigioso arquitecto y viejo amigo de Pablo Salazar que llega a Toledo con un importante encargo entre manos.

Gabriel De la Reina contacta con él para llevar a cabo la remodelación de las instalaciones y dar un nuevo aire a la compañía. Su llegada, además, le llevará a instalarse temporalmente en casa de los Salazar, donde su presencia promete revolucionarlo todo.

Hemos hablado con David Janer, el actor que da vida a este nuevo personaje y nos ha contado cómo ha sido su llegada a Sueños de libertad y cómo es Josema.

"Es como volver a casa por Navidad"

El actor afronta esta nueva aventura con ilusión, especialmente por volver a coincidir con compañeros tanto del equipo técnico como del artístico con los que ya coincidió en la serie de Antena 3, Amar es para siempre, donde interpretaba a Guillermo.

Por eso, para él entrar a formar parte de este proyecto ha sido como volver a casa por Navidad.

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

"Tener la oportunidad de desarollar un personaje así es muy bonito", asegura Janer, explicando que Josema es arquitecto y que muy pronto descubrirá cómo es en realidad Gabriel ya que su Pablo le adevertirá que tengo mucho cuidado con el director de la fábrica.

Tambíen nos ha contado que se parece a Josema sobre todo físicamente: "Es una cosa que nos ha extrañado", nos ha explicado entre risas.

Lo que está claro es que Josema abre una nueva etapa en Sueños de libertad y no podemos tener más ganas de descubrirlo.

No te pierdas la entrevista completa de David Janer y sigue disfrutando de la serie más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya puedes adelántarte a la emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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