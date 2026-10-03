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Melendi felicita a Beltrán por su canción propia: “Es muy buena”

El coach ha felicitado al talent, que ha regresado a La Voz tras conseguir una segunda oportunidad.

Melendi felicita a Beltrán por su canción propia: “Es muy buena”

Melendi felicita a Beltrán por su canción propia: “Es muy buena”

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Beltrán ha regresado al escenario de La Voz después de conseguir una segunda oportunidad en el programa. El talent ha vuelto a demostrar su talento acompañado de su guitarra y ha interpretado ‘Y si lo hacemos’, de Dani Fernández.

Sin embargo, Melendi tenía en mente otro de los momentos protagonizados por Beltrán en su primera aparición. Después de aquella actuación, el talent cantó una canción propia que dejó huella en el coach.

“Me quedé con tu canción, es muy buena”, le ha dicho Melendi, felicitándole por aquel tema que el talent presentó en su primera noche en La Voz.

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