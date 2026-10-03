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¿Hasta dónde llegará Cihan? Está dispuesto a arriesgar su vida por Boran y perder a Alya

Salvar a Boran puede costarle a Cihan mucho más de lo que imagina. Alya se opone a la operación y amenaza con no volver a la mansión si él decide seguir adelante.

¿Hasta dónde llegará Cihan por salvar a Boran? Está dispuesto a arriesgar su vida y perder a Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan tiene claro que será él quien se someta a la operación para salvar a su hermano. Alya intenta impedirlo y llega a amenazarle con marcharse de la mansión si sigue adelante. Pero su marido no cambia de opinión: “Alya es mi mujer, no voy a permitir que le pase nada. No hay más que hablar”.

Vurgun intenta hacerle ver el precio que puede pagar: “Salvas a tu hermano, pero también harás una tumba para tu amor”. La doctora tampoco está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. “Si te operas no volveré a pisar esa casa. Puedes morir”, le advierte.

Cihan, sin embargo, responde con una declaración de amor: “Yo te quiero”. ¿Será capaz de poner su vida en juego por Boran aunque eso signifique perder a Alya? Este lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana, a las 23:00 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.

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