Pablo López desvela en La Voz la historia tras 'Tu enemigo': “Es de las que se escribe sola”

Pablo López ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de las Audiciones a ciegas al contar a sus compañeros cómo nació ‘Tu enemigo’. El cantante ha explicado que la escribió en el lugar donde detienen a los viajeros al entrar en Estados Unidos, después de vivir una situación que no le hizo ninguna gracia.

Según ha contado, se pusieron “bordes” con él y, mientras estaba allí, vio algunas cosas que no le hicieron feliz. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en la inspiración perfecta para una de sus canciones.

El coach ha asegurado que ‘Tu enemigo’ es de esas canciones que “se escriben solas” y ha reflexionado sobre cómo, en ocasiones, “los caminos están dibujados”. Una historia que ha dejado completamente alucinados al resto de coaches.

“Es de los mejores storytime de creación de una canción que he escuchado en mi vida”, ha reconocido Lola Índigo, sorprendida por la curiosa historia que Pablo López acababa de compartir.