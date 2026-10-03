Pablo Motos relata en El Hormiguero su experiencia con el bótox: “Me miré al espejo y era chino”

Durante el espacio dedicado a la tertulia en El Hormiguero, la conversación sobre los retoques estéticos y el paso del tiempo llevó a Pablo Motos a compartir una de sus anécdotas personales más comentadas. El presentador relató el momento en el que decidió probar las inyecciones de bótox durante unas vacaciones sin conocer en profundidad el tratamiento.

El resultado inmediato no fue el esperado por el conductor de El Hormiguero. "Cuando fui al ascensor y me miré en el espejo, era chino", bromeó el presentador ante los colaboradores de la mesa al describir la inmovilidad de sus facciones y el cambio en la expresión de sus ojos.

Más allá de la sorpresa visual al mirarse en el espejo, Pablo Motos confesó que su principal preocupación tras ver la parálisis facial fue la reacción de su esposa, Laura Llopis. El presentador pensó inmediatamente en cómo disimular el cambio tras haber actuado a sus espaldas.

"A ver si mi mujer no se da cuenta", recordó haber pensado tras comprobar el efecto de las inyecciones. La anécdota concluyó con el relato de las primeras semanas al frente de la temporada de El Hormiguero, en las que tuvo que presentar el espacio en Antena 3 mientras remitían progresivamente los efectos del retoque en su rostro.