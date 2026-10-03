David pulveriza todos los registros en ¿Dónde están?: la increíble racha de programas que lleva sin fallar en Pasapalabra

La prueba ¿Dónde están? se ha consolidado como la más compleja de las fases previas de Pasapalabra antes de dar paso a AlaZ. Sin embargo, para David, el panel de nueve casillas ocultas se ha convertido en su terreno más seguro dentro del concurso presentado por Roberto Leal.

El concursante acumula una racha de 39 programas consecutivos completando la prueba sin apenas esfuerzo. En su primer, segundo o tercer turno, el concursante barcelonés siempre consigue resolver una prueba que, para muchos, sería una auténtica odisea sumar tres aciertos seguidos.

Aunque, como curiosidad, dentro de esta increíble racha hubo un panel que, aunque lo pintamos como verde, no lo resolvió el concursante barcelonés. En su lugar, Jorge Garbajosa se vistió de héroe protagonizando un épico acierto para el equipo de David.

Para encontrar el último fallo del concursante barcelonés en esta prueba hay que remontarse a mediados de agosto cuando no logró despejar el panel en el tiempo fijado. Tras varios tropiezos, le llegó un nuevo turno cuando apenas quedaban diez segundos, y justo se le acabó el tiempo cuando estaba a punto de resolverlo.

Es su prueba fetiche, pero David sufrió su primer fallo en esta complicada prueba a finales de mayo, un momento inédito que se ha visto muy pocas veces en sus más de cien programas en Pasapalabra.

El método de memoria que sostiene su efectividad en el panel

Esta racha de casi dos meses sin fallar respalda el rendimiento de la técnica que el propio participante explicó en el plató. David detalló que basa su estrategia en dos memorias, una visual y una nemotécnica, para memorizar la ubicación de las palabras en cuestión de segundos.

Su efectividad no solo asegura los segundos extra para su equipo de famosos en la tabla general, sino que le permite afrontar la prueba final con el máximo tiempo posible acumulado.