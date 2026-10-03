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El homenaje de Melendi a Extremoduro conquista el plató La ruleta de la suerte

La banda de La ruleta de la suerte ha interpretado en directo una canción de Melendi que, a su vez, ha servido de homenaje a Extremoduro. ¡No te la pierdas!

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

El homenaje de Melendi a Extremoduro conquista el plató La ruleta de la suerte

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Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte ha querido hacer un bonito homenaje a la mítica banda de rock Extremoduro y lo ha hecho a través de Melendi. Durante la Prueba de Velocidad, Jorge Fernández ha anunciado que iba a sonar “una canción del 2006”, dando paso a los concursantes para agarrar sus pulsadores.

Poco a poco, las letras se han ido desvelando y Pablo ha sido el encargado de resolverlo: “Se me han roto las bombillas de las luces”. Acto seguido, la banda liderada por Joaquín Padilla ha interpretado el mítico tema de Melendi Arriba Extremoduro.

El rock se ha apoderado del plató y, cuando ha sonado el acorde final, Padilla ha puesto palabras a lo que todos estaban pensando: “Ahora es un homenaje maravilloso”, acordándose así de Robe Iniesta. Porque, si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es en que… ¡Arriba Extremoduro!

¡Dale play al vídeo de arriba para no perderte esta frenética interpretación!

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