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AVANCE | 3 de octubre

Jorge Fernández y Laura Moure anticipan la locura de La ruleta de la suerte noche: "Puede cambiar todo en un instante"

La ruleta de la suerte noche vuelve con más premios y emoción en una velada que promete grandes premios a los concursantes. ¡No te la pierdas!

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure anticipan la locura de La ruleta de la suerte noche: "Puede cambiar todo en un instante"

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Borja Tamayo
Publicado:

Los concursantes de La ruleta de la suerte noche tienen ante ellos premios realmente elevados capaces de cumplir todos los sueños que traen al plató. Y es que entre las muchas casillas disponibles, Jorge Fernández ha hablado de aquellas que “pueden cambiar todo en un instante”.

Laura Moure, antes de dar la bienvenida a los aspirantes, ya deja claro que están dispuestos “a dar lo mejor de sí mismos”. Ahora bien, ¿serán capaces de acertar en sus tiradas? O, lo que es más importante, ¿resolverán los paneles correctamente cuando el marcador lo exija?

No te pierdas La ruleta de la suerte noche, hoy a partir de las 22 horas en Antena 3. ¡Todo puede ocurrir!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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