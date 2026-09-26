La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

Alejandro ha firmado un programa espectacular, llevándose premios realmente increíbles panel tras panel. Llegados al Panel con Bote, todo parecía indicar que el concursante iba a pasar a la Gran Final con independencia de qué hicieran sus compañeras. Sin embargo, no es de los que se conforman y ha decidido ir a por todas.

No lo ha tenido precisamente fácil cuando, en su primer lanzamiento hacia el Bote, caía en el gajo de la mitad. Menos todavía al tratar de colocarse la ruleta y caer en la Quiebra. Por suerte, tenía un comodín que no ha dudado en gastar.

Pero, como bien dicen, a la tercera va la vencida y Alejandro ha conseguido atinar. Esto ha desatado la emoción sobre el plató, llevando al propio Jorge Fernández a celebrar la puntería del concursante entre saltos y vítores. Así, sumaba la friolera cantidad de 11.550€ más a su premio total.

¿Te has perdido este emocionante Panel con Bote? Dale play al vídeo de arriba y disfrútalo tantas veces como quieras.