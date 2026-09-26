Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

La ruleta de la suerte noche es una montaña rusa de emociones y Alejandro lo ha podido comprobar en sus propias carnes al caer en la casilla dorada y llevarse el Bote a casa.

La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Alejandro ha firmado un programa espectacular, llevándose premios realmente increíbles panel tras panel. Llegados al Panel con Bote, todo parecía indicar que el concursante iba a pasar a la Gran Final con independencia de qué hicieran sus compañeras. Sin embargo, no es de los que se conforman y ha decidido ir a por todas.

No lo ha tenido precisamente fácil cuando, en su primer lanzamiento hacia el Bote, caía en el gajo de la mitad. Menos todavía al tratar de colocarse la ruleta y caer en la Quiebra. Por suerte, tenía un comodín que no ha dudado en gastar.

Pero, como bien dicen, a la tercera va la vencida y Alejandro ha conseguido atinar. Esto ha desatado la emoción sobre el plató, llevando al propio Jorge Fernández a celebrar la puntería del concursante entre saltos y vítores. Así, sumaba la friolera cantidad de 11.550€ más a su premio total.

¿Te has perdido este emocionante Panel con Bote? Dale play al vídeo de arriba y disfrútalo tantas veces como quieras.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

La celebración de Jorge Fernández y Alejandro al caer en el Bote: La emoción se apodera del plató

“¡Compro Maldivas con esto!”: El espectacular premio de Alejandro en La ruleta de la suerte noche

“¡Compro Maldivas con esto!”: El espectacular premio de Alejandro en La ruleta de la suerte noche

La banda de La ruleta de la suerte noche lo da todo con ‘Bohemian Rhapsody’: Así ha sonado Queen en el plató

La banda de La ruleta de la suerte noche lo da todo con ‘Bohemian Rhapsody’: Así ha sonado Queen en el plató

El divertido baile de Alejandro al ganar 6.700€ en un solo panel: “¡Sí lo tengo!”
MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

El divertido baile de Alejandro al ganar 6.700€ en un solo panel: “¡Sí lo tengo!”

Amara acierta el Panel con Pregunta y saca de “la chistera” más de 7.000 euros
MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

Amara acierta el Panel con Pregunta y saca de “la chistera” más de 7.000 euros

Fran entra por la puerta grande al llevarse más de 5.000 euros en una tirada: “Ni en tus mejores sueños”
MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

Fran entra por la puerta grande al llevarse más de 5.000 euros en una tirada: “Ni en tus mejores sueños”

La primera tirada de Fran en La ruleta de la suerte noche ha sido todo un éxito y hasta el propio presentador se lo ha hecho saber.

“Por eso estoy aquí”: la reflexión del talent que emociona a los coaches en las próximas Audiciones
A las 22.00 horas

“Por eso estoy aquí”: la reflexión del talent que emociona a los coaches en las próximas Audiciones

La tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz promete muchas sorpresas mientras los coaches buscan sumar nuevas voces a sus equipos.

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

Maricarmen

Blanca Martínez acompañó a Maricarmen en su desahucio: "Entendemos que sea legal, pero no que se permita que lo sea"

Publicidad