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MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

“¡Compro Maldivas con esto!”: El espectacular premio de Alejandro en La ruleta de la suerte noche

Alejandro no podía creer el dinero que había conseguido acumular a lo largo de su turno y, sin dudarlo un segundo, se ha dispuesto a resolver el panel.

“¡Compro Maldivas con esto!”: El espectacular premio de Alejandro en La ruleta de la suerte noche

“¡Compro Maldivas con esto!”: El espectacular premio de Alejandro en La ruleta de la suerte noche

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Borja Tamayo
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Alejandro ha estrenado panel de la mejor manera posible: Cayendo en la casilla de los 5.000€ y multiplicando por 6 el dinero gracias a la R. Es decir, en una sola tirada, ya tenía 30.000€ en el marcador.

Sin embargo, la suerte ha cambiado de bando cuando caía en la casilla de la mitad, dividiendo entre dos el premio. Aunque esto no lo ha desanimado en lo más mínimo y, tirando una vez más, ha conseguido ver la respuesta correcta con 14.175€ en total.

“Cambiar, olvidar y recuperar una contraseña”, leía el concursante informático, que bien sabe que esto es un ciclo constante en la vida de cualquier persona. “¡Compro las Maldivas con esto!”, había señalado con respecto al enorme premio que se llevaba.

Dale play al vídeo de arriba para ver de nuevo uno de los paneles más locos del programa.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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