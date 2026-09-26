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MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

La banda de La ruleta de la suerte noche lo da todo con ‘Bohemian Rhapsody’: Así ha sonado Queen en el plató

La Triple Prueba de Velocidad Musical ha cerrado por todo lo alto, regalándonos una espectacular interpretación de ‘Bohemian Rhapsody’ sobre el plató.

La banda de La ruleta de la suerte noche lo da todo con ‘Bohemian Rhapsody’: Así ha sonado Queen en el plató

La banda de La ruleta de la suerte noche lo da todo con ‘Bohemian Rhapsody’: Así ha sonado Queen en el plató

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Borja Tamayo
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No es fácil ponerse en la piel de Queen; sin embargo, la banda de La ruleta de la suerte noche ha demostrado con creces estar a la altura de las circunstancias. Y es que el último panel de la Triple Prueba de Velocidad Musical escondía una frase traducida del himno ‘Bohemian Rhapsody’, dando paso a una espectacular actuación en el plató.

En cuanto Amara ha resuelto el panel, la agrupación musical se ha puesto manos a la obra para regalarnos uno de los mejores momentos de la velada. Voz, batería y guitarra se han unido de forma increíble en una actuación que, sin duda alguna, ya forma parte de la historia del programa.

Arrodillado en el suelo, Jorge Fernández ha alabado el buen trabajo de sus compañeros. “¡Qué pasada!”, les decía el presentador con la emoción todavía envolviéndolo. ¡Ojalá la hubieran interpretado entera!

Si te has perdido este memorable número, puedes volverlo a ver en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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