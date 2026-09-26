Omar Montes, tajante sobre la pensión de su hijo, recuerda sus momentos más duros: "Cenaba una cebolla con sal"

La batalla legal entre Omar Montes y Nuria Hidalgo ha llegado a su fin con la sentencia que eleva la manutención mensual y ha establecido otros gastos para el cantante.

La Justicia ha obligado así a Omar pagar 2.000 euros mensuales de pensión, además del seguro médico y los gastos extraordinarios. Una significativa subida ya que, hasta ahora, el artista abonaba entre 450 y 600 euros.

En el momento de conocerse la noticia, Montes aseguró ante las cámaras de Y ahora Sonsoles y Gtres que prefería ingresar 3.000 euros directamente al menor. Ahora, se ha vuelto a pronunciar a Europa Press.

Omar Montes | Gtres

El cantante ha expresado su frustración ante la exigencia de su expareja y ha recordado momentos difíciles de su pasado, cuando, a pesar de no tener recursos, cumplía con su responsabilidad de padre. Sin embargo, se ha mostrado muy crítico con la postura de su expareja, quien, según él, prefiere recibir el dinero directamente.

"Yo he estado todo la vida pagando, desde que yo no ganaba dinero, desde que no tenía para comer, que cenaba una cebolla con sal, aún así yo cogía a mi hijo los 200 euros que eran, y que me los daba mi abuela en aquel entonces", ha explicado sobre la cantidad que abonaba en aquel momento.

"La verdad, no me da vergüenza decirlo, porque no tenía. Y si no pagaba, me llevaban preso. Y no me daban trabajo en ningún lado me daban trabajo. No sé por qué. ¿Tendría yo mala pinta o no tendría suficientes estudios? No lo sé. Y ahora, pagando 600, que era lo estipulado, no le vale", ha comentado molesto.

Omar Montes con la prensa | Europa Press

El artista ha explicado que su intención era abrir una cuenta bancaria a nombre del menor e ingresar en ella otros 2.000 euros para que pudiera disponer de ese dinero en el futuro, pero ha asegurado que no habría acuerdo sobre la forma de realizar esa aportación: "Yo quería una cuenta para mi hijo".

Durante la conversación, también ha mostrado su malestar por esta situación y ha defendido que su prioridad es garantizar el futuro de su hijo, que tiene 14 años.