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Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

El periodista explica en La Mesa cómo funcionaban los llamados falsos robados y recuerda el caso de Lola Flores en 1983.

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

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Alejandro Hergon
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Los llamados "falsos robados" fueron una de las fórmulas utilizadas por Interviú para sus portadas. En La Mesa, Luis Miguel Montero ha explicado el caso de Lola Flores, que protagonizó uno de estos posados en 1983.

"De Lola Flores es en el año 83, todavía no había tenido el problema que tuvo con Hacienda después. Ella hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita", ha explicado Montero.

La boda tuvo un coste de seis millones de pesetas, la misma cantidad que, según ha señalado el periodista, Lola Flores cobró de la revista por aquel posado.

"Porque le daba más pudor"

La explicación de que aquellas fotografías aparecieran como un "robado" estaba relacionada con el pudor de las protagonistas a que pareciera que habían posado voluntariamente para la revista.

Preguntada por qué se hacía como un robado y no como un posado directamente, Montero respondía: "Porque le daba más pudor".

El periodista ha explicado que esta fórmula también permitía evitar que se planteara públicamente que la protagonista había cobrado por las fotografías: "Primero, nadie podía decirle, te hemos hecho fotos y has cobrado por ello. Y luego, si has cobrado o no has cobrado, ¿qué será cierta?".

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