Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, hundido tras la jugada de Gabriel, ¿renunciará definitivamente a recuperar su empresa?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña se mostrará muy enfadada al saber que Gabriel ha despedido a Andrés y a Marta. Intentará que su marido cambie de opinión y los readmita… ¿lo conseguirá?

Marta se lo contará a Fina y la fotógrafa se planteará abandonar su puesto en la empresa como apoyo a los hermanos De la Reina.

Miguel hablará con Claudia y le dirá que no entiende lo que le molestó el día de su cita que acabó en un completo desastre. Si no se lo explica, no será capaz de seguir adelante.

José Manuel García Fuentes, amigo de Pablo, se presentará en Toledo para hacerse cargo del proyecto con el que Gabriel querrá modernizar la fábrica.

Y Andrés y Marta comunicarán a su padre su despido. Damián se mostrará pesimista ante la situación, pero tratará de infundir ánimo a sus hijos: estará convencido de que acabarán recuperando la empresa.

Sin embargo, luego a solas con Digna se vendrá abajo… ¿renunciará definitivamente a recuperar su empresa?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.