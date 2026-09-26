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MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

Fran entra por la puerta grande al llevarse más de 5.000 euros en una tirada: “Ni en tus mejores sueños”

La primera tirada de Fran en La ruleta de la suerte noche ha sido todo un éxito y hasta el propio presentador se lo ha hecho saber.

Fran entra por la puerta grande al llevarse más de 5.000 euros en una tirada: “Ni en tus mejores sueños”

Fran entra por la puerta grande al llevarse más de 5.000 euros en una tirada: “Ni en tus mejores sueños”

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Borja Tamayo
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Amara ha inaugurado el primer panel convencional de la velada con la pista “La tentación vive en el súper”. Poco a poco, ha ido acumulando dinero o quedándose gajos muy útiles como el ‘Me lo quedo’. Sin embargo, la fortuna no es ilimitada y se ha visto forzada a ceder el turno al comprar la I cuando no formaba parte de la respuesta.

Así, Fran tomaba las riendas y se estrenaba a lo grande. No bastante con caer en el gajo de 2.000€, la concursante ha triplicado su valor al decir la R. Con 6.000€ en el marcador, ha optado por ir a lo seguro y ha comprado vocales hasta quedarse con un total de 5.400€; pero con las cosas mucho más claras.

“Vas a por dos cosas y vuelves con el carro lleno”, leía muy despacio para evitar que los nervios le jugaran una mala pasada. “Ni en tus mejores sueños, ¿verdad?”, le comentaba el presentador al ver que, con una sola tirada, ya se llevaba la primera ola del programa.

¡Dale play al vídeo para volver a ver este espectacular arranque de Fran!

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