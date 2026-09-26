Nada que ver con Cihan, Alya o Sadakat: así son sus actores en la vida real

Cihan, Alya y Sadakat viven rodeados de secretos, enfrentamientos y conflictos familiares en En tierra lejana, pero sus intérpretes poco tienen que ver con los personajes a los que dan vida.

Ozan Akbaba interpreta a Cihan Albora, el hombre que intenta mantener unida a su familia mientras protege a Alya y se enfrenta constantemente a las decisiones de Sadakat.

Fuera del rodaje, el actor tiene una faceta artística que va más allá de la interpretación. Akbaba también es músico y compositor. Una pasión que compagina con su carrera como actor. De hecho, ya lo hemos escuchado en la boda de Zeynep cantando y…¡su voz nos dejó sin palabras!

También siente especial interés por el mundo del motor y los coches. Una afición que contrasta con la imagen seria y contenida de Cihan. Pero si hay algo que ocupa un lugar especial en su vida es su familia. Está casado con la productora Buket Arıkan, con quien contrajo matrimonio en 2017, y ambos tienen un hijo, Ozan Ali, nacido en 2018.

El actor comparte de vez en cuando en sus redes sociales momentos junto a ellos y también ha mostrado públicamente el amor que siente por su mujer. En marzo de 2026, mientras se encontraba en Mardin rodando En tierra lejana, dedicó a Buket un emotivo mensaje en el que agradecía todo lo que hace por su familia.

La vida de la actriz Sinem Ünsal lejos de Alya es bastante diferente. La literatura ocupa un lugar importante entre sus aficiones y está trabajando incluso en su primer libro de ficción. También disfruta de la lectura, el deporte, el baile y la naturaleza.

Sinem tiene 33 años y mantiene una relación con el también actor Berk Cankat, con quien lleva varios años. La pareja ha compartido algunos de sus viajes y este verano ha elegido destinos muy especiales para disfrutar de sus vacaciones.

Uno de ellos ha sido España. Sinem Ünsal y Berk Cankat han viajado juntos a Barcelona, donde la actriz ha compartido imágenes de algunos de sus rincones más conocidos, además de momentos de descanso junto al mar. Una escapada que ha permitido ver a la intérprete de Alya alejada de los problemas que afronta su personaje en Mardin.

Si hay una intérprete cuya personalidad sorprende especialmente al compararla con su personaje, esa es Gonca Cilasun.

La actriz da vida a Sadakat, la matriarca de los Albora, una mujer dura, autoritaria y tremendamente rígida que está dispuesta a enfrentarse a cualquiera para proteger a su familia.

Pero Cilasun ha reconocido que no se parece prácticamente en nada a ella. La actriz se ha definido como una persona ingenua, aventurera, curiosa y a la que le gustan los cambios. De hecho, ha explicado que interpretar a una mujer tan rígida y conservadora le ha permitido explorar una parte de sí misma completamente diferente.

Su Instagram también muestra esa distancia. Mientras Sadakat aparece constantemente seria, enfadada o enfrentada a Alya y al resto de la familia, Gonca Cilasun comparte fotografías en las que aparece sonriente, disfrutando de la naturaleza y de sus momentos de descanso.

Tres actores que han conseguido hacer inolvidables a sus personajes y que, fuera de la ficción, demuestran que no todo es lo que parece en la familia Albora.