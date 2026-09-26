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MEJORES MOMENTOS | 26 de septiembre

Amara acierta el Panel con Pregunta y saca de “la chistera” más de 7.000 euros

El Panel con Pregunta pone sobre la mesa 2.000€ para el que dé con la respuesta correcta. Ahora bien, no bastante con acertar, Amara había acumulado un espectacular marcador de más de 5.000€.

Amara acierta el Panel con Pregunta y saca de “la chistera” más de 7.000 euros

Amara acierta el Panel con Pregunta y saca de “la chistera” más de 7.000 euros

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Borja Tamayo
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El marcador de Alejandro rozaba los 2.000€ cuando, por “arriesgar”, ha caído en la Quiebra. Siempre podía haber utilizado su comodín; pero, sin dinero acumulado, ha optado por ceder el turno a su compañera Amara. ¡Y vaya si lo ha aprovechado!

En tan solo dos tiradas, la concursante se ha colocado en 5.400€. Esta edición de La ruleta es capaz de cambiar por completo la suerte de cualquiera en cuestión de segundos y, tras caer en la casilla de 1.000€ y quintuplicar el premio con la consonante S.

Ya habiendo comprado las vocales necesarias, Amara se ha dispuesto a resolver. Así, leía muy despacio “Lo usan los magos para sacar conejos de él”, dando paso a la pregunta que Jorge Fernández le ha planteado: “¿Qué sombrero es?”. Amara no lo ha dudado y, haciendo su propia magia, se ha llevado los 2.000€ extras al responder “chistera”.

Vuelve a disfrutar de este gran momento de la noche dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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