JUNTOS EN LA ALFOMBRA ROJA
Tom Cruise habla de su encuentro con el príncipe Guillermo y su gesto viral con Kate Middleton: "Lo pasé de maravilla"
Tom Cruise ha revelado su reacción a la reunión reciente que tuvo con los príncipes de Gales y su comentada complicidad con Kate Middleton en la alfombra roja.
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Tom Cruise sigue siendo uno de los actores más sorprendentes de Hollywood y cada aparición que hace da que hablar. Una de las últimas fue la que protagonizó con los príncipes de Gales en el estreno de Digger en Londes.
La película es la próxima sátira dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor ha recibido elogios por su actuación, colocándole como uno de los nombres a tener en cuenta para la próxima edición de los Oscar.
Sin embargo, lo más llamativo del encuentro en la alfombra roja fue la complicidad que mostró con Kate Middleton mientras paseaba al lado del príncipe Guillermo, ayudándola a bajar las escaleras entre otros gestos cercanos.
Ahora, durante su aparición en The Graham Norton Show, el intérprete se ha deshecho en elogios hacia los miembros de la familia real británica al calificarlos como "increíbles y muy carismáticos" y asegurar que se lo pasó "de maravilla".
Hay que remontarse a mayo de 2022 cuando Kate y Guillermo desfilaron juntos por última vez sobre la alfombra roja de un estreno de cine.
Y, efectivamente, de hecho fue con otro gran estreno de Cruise, Top Gun: Maverick.
Digger se estrena en España el próximo 2 de octubre.
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