“Por eso estoy aquí”: la reflexión del talent que emociona a los coaches en las próximas Audiciones

Tras las dos primeras noches de Audiciones a ciegas, los coaches han ido completando poco a poco sus equipos. Pablo López suma seis voces y Lola Índigo cuenta con cinco, mientras que Mika y Melendi tienen cuatro talents cada uno, protagonizando una batalla cada noche de viernes.

En las próximas Audiciones, la emoción está servida con la reflexión de un talent. ¿Porque qué es La Voz? Para muchos puede ser un concurso, pero para estos artistas es mucho más. “Por eso estoy aquí”, aclara un joven que quiere cumplir su sueño.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz en Antena 3. También disponible en atresplayer.