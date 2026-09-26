El divertido baile de Alejandro al ganar 6.700€ en un solo panel: “¡Sí lo tengo!”

Alejandro ha inaugurado el gajo especial de La ruleta de la suerte noche para acumular hasta 2.000€ en su marcador. Cifra que ha vuelto a aumentar al caer en la casilla de los 1.000€ en la siguiente tirada. Ahora bien, el concursante estaba muy lejos de conformarse con tal cantidad.

Así, Alejandro repetía su jugada anterior. Primero caía el gajo La ruleta de la suerte noche y sumaba 1.000€ más y, acto seguido, en el de 1.000€, esta vez triplicando esta cantidad para llegar a nada menos que 7.000€. Después de comprar vocal, el concursante se ha visto con dudas; no obstante, se le ha encendido la bombilla de pronto y lo ha celebrado con un divertido baile.

“¡Sí lo tengo!”, exclamaba mientras sacaba a la luz lo que podría considerarse como “los pasos prohibidos”. No es para menos: Alejandro ha conseguido resolver satisfactoriamente el panel y ganar 6.700€. ¡Enhorabuena!

¿Te has perdido su baile? Dale play al vídeo de arriba para verlo tantas veces como quieras.