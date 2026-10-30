Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TRAGEDIA EN URDA

Manuel rescató a una joven en el accidente de Urda: "Me salió del alma"

Eduarda era una de las pasajeras del AVE accidentado en Urda (Toledo). Gracias a Manuel, un vecino del municipio, logró sobrevivir y hoy nos cuenta cómo fue el rescate.

Manuel

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente de trenes de Urda (Toledo). Un convoy de Renfe chocaba por detrás contra un Iryo que estaba detenido en la vía, tras recibir una orden errónea de continuar la marcha.

Eduarda es una joven que viajaba en uno de los trenes con sus gatos y que, aunque resultó levemente herida, ha sobrevivido. Fue gracias a Manuel, un vecino de Urda que acudió a ayudar al lugar del accidente, que logró salir con vida.

"Me fui a la zona cero y me salió del alma ayudar", afirma Manuel. Este asegura que, aunque es muy aprensivo, se armó de valor para ayudar a las víctimas.

Más de 100 personas han fallecido en apenas nueve meses a causa de un accidente ferroviario en nuestro país. Tras la tragedia de Adamuz y de Urda, muchos exigen responsabilidades y culpan a la gestión del sistema ferroviario.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hiba Abouk

Hiba Abouk denuncia las trabas para dar visados a familiares de desaparecidos en Urda: "Tienen que esperar 20 días"

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Marido fallecida

El enfado del marido de una víctima del accidente de Urda: "Estos son los muertos de la peor época del capitalismo con prisas"

Las Batallas de La Voz en directo
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

Manuel
TRAGEDIA EN URDA

Manuel rescató a una joven en el accidente de Urda: "Me salió del alma"

Vanesa Martín en La Voz
A LAS 22 HORAS

Esta noche, Vanesa Martín revoluciona las Batallas de La Voz como quinta coach

Las Batallas llegan a La Voz con el regreso de los duelos a dos voces. Vanesa Martín se incorpora como quinta coach y tendrá el poder de salvar a un talent de cada equipo.

Red ferroviaria
RED FERROVIARIA EN ESPAÑA

¿Cuánto invierte España en red ferroviaria? "La inversión se ha desplomado"

España gasta 45,5 millones de euros en mantenimiento frente a los 80 millones de media de la Unión Europea. Lo analizamos en 'La Pizarra de Gonzalo'.

"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

Ignacio Relaño

Un superviviente del accidente de Urda pide la dimisión de Óscar Puente: "¿Qué necesitas? ¿Más muertos?"

Un cafe con Almeida

José Luis Martínez-Almeida, sobre la gestión del Gobierno tras el accidente de Urda: "Tratan de salvar a Óscar Puente y la campaña electoral"

Publicidad