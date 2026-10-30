Manuel rescató a una joven en el accidente de Urda: "Me salió del alma"

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente de trenes de Urda (Toledo). Un convoy de Renfe chocaba por detrás contra un Iryo que estaba detenido en la vía, tras recibir una orden errónea de continuar la marcha.

Eduarda es una joven que viajaba en uno de los trenes con sus gatos y que, aunque resultó levemente herida, ha sobrevivido. Fue gracias a Manuel, un vecino de Urda que acudió a ayudar al lugar del accidente, que logró salir con vida.

"Me fui a la zona cero y me salió del alma ayudar", afirma Manuel. Este asegura que, aunque es muy aprensivo, se armó de valor para ayudar a las víctimas.

Más de 100 personas han fallecido en apenas nueve meses a causa de un accidente ferroviario en nuestro país. Tras la tragedia de Adamuz y de Urda, muchos exigen responsabilidades y culpan a la gestión del sistema ferroviario.