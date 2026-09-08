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El emotivo mensaje de José Luis y José Armando, los hermanos siameses: "Una discapacidad no es impedimento para ser felices"

Ambos nacieron unidos y hoy, 27 años después, nos cuentan cómo han logrado ser felices más allá de su extraña condición. "Estamos cumpliendo nuestros sueños", afirman.

José Luis y José Armando

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis y José Armando son dos hermanos que hoy cumplen 27 años, pese a que cuando nacieron los médicos les dieron un pronóstico de vida de 10 años. El motivo: nacieron unidos y hoy son uno de los pocos siameses que hay en el mundo.

Armando y Luis

Ambos nacieron unidos por el tórax y comparten el intestino y el hígado. Pese a que los médicos estudiaron la posibilidad de separarles, el riesgo era tan alto que finalmente decidieron seguir sus vidas unidos.

Su infancia ha sido muy difícil y han tenido que hacer frente a muchas críticas y acoso escolar. Sin embargo, con el tiempo lograron entender que lo más importante es tenerse el uno al otro y que no importa el físico para lograr la felicidad.

A día de hoy, José Armando y José Luis retransmiten su vida y su realidad en redes, donde han logrado una comunidad que para ellos es como una familia. "Estamos cumpliendo nuestros sueños", afirman, emocionados.

Los hermanos han querido lanzar un mensaje de esperanza y, entre lágrimas, confiesan que han logrado ser felices, aunque aún les queda un sueño por cumplir: poder caminar. "Una discapacidad no es impedimento para ser felices", señalan. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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