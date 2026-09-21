La noche en Ceuta, en primera persona: presenciamos una pelea a navajazos entre inmigrantes

Ceuta es el epicentro de la tensión ahora mismo en nuestro país. Casi dos meses después de la entrada masiva de 80.000 migrantes, aún miles de ellos continúan vagando por la ciudad autónoma, durmiendo en tiendas de campaña y sin un lugar al que ir.

Pese a que ya se ha empezado a utilizar el campamento oficial del Puerto, tan solo 1700 migrantes han podido acceder a él. Miles de ellos aún siguen en la calle, aumentando la tensión y la inseguridad de los vecinos.

Nuestro compañero Carlos Quílez ha vivido una noche en Ceuta. Cae el sol y, con él, los inmigrantes se agolpan frente a varias tanquetas de las Fuerzas Armadas. Y de repente, comienzan los problemas.

Dos jóvenes inmigrantes caen acuchillados en plena calle. La Fuerzas Armadas les piden la documentación y buscan la navaja, que nunca aparece, mientras otros inmigrantes continúan tirándose piedras.

"Esto es el pan de cada día", afirma Carlos Quílez. Según nos cuenta, cada noche se convierte en una batalla campal en Ceuta, mientras aumenta la desesperación de los vecinos.