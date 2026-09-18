Esta tarde en Y ahora Sonsoles, actualizamos la situación en Ceuta tras la visita de Florentino Pérez

La situación en Ceuta continúa siendo muy tensa. Más de un mes y medio después de la entrada masiva de migrantes, los ceutíes no logran volver a la normalidad y exigen soluciones.

Hoy, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha visitado la ciudad autónoma. Este ha querido mostrar su apoyo tras la polémica de la camiseta en apoyo a los caballas que no portaron Vinicius, Konaté y Mbappé en el partido del Elche.

Esta tarde, te contamos todas las novedades de la situación en Ceuta y los detalles de la visita de Florentino Pérez. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!