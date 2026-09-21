CRISIS EN CEUTA
Una mujer y su hijo, atacados a ladrillazos en Ceuta: "Me puse yo por medio para que no mataran a mi bebé"
Ynsaf fue atacada por un grupo de jóvenes que cruzaron la frontera el día de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Estos estaban trabajando para el vecino, que quiso levantar un muro de ladrillos frente a la ventana de Ynsaf y, cuando esta se negó, los inmigrantes la atacaron brutalmente.
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Ynsaf, una vecina ceutí, ha sido brutalmente agredida en su propia casa. Varios inmigrantes, que trabajaban para el vecino de esta mujer, le lanzaron ladrillos a su ventana, llegando a causarle graves heridas en la cara.
El detonante de la pelea fue un muro que el vecino de Ynsaf quiso construir frente a su ventana. Este habría contratado a un grupo de inmigrantes que entró los días 30 y 31 de julio ilegalmente a Ceuta y fueron ellos quienes construyeron un muro que prácticamente tapiaba la ventana de Ynsaf.
Cuando Ynsaf vio que el muro tapaba su casa, empezó a quitar ladrillos, algo que detonó la pelea con el grupo de migrantes. Un día, estos comenzaron a lanzar ladrillos contra su ventana, justo cuando estaba con su bebé de 3 años en brazos.
"Me puse yo por medio para que no mataran a mi bebé", advierte Ynsaf, mostrándonos las heridas que tiene en la cara. Esta confiesa que tiene miedo y que sus hijos, al ver las heridas de su cara, se pusieron a llorar. "Tuve que poner toda mi cara para que no le dieran a mi bebé", señala.
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Las imágenes de la pelea son el reflejo de un acreciente tensión en Ceuta. Una situación que es el día a día de los vecinos ceutíes.
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