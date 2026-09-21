Una mujer y su hijo, atacados a ladrillazos en Ceuta: "Me puse yo por medio para que no mataran a mi bebé"

Ynsaf, una vecina ceutí, ha sido brutalmente agredida en su propia casa. Varios inmigrantes, que trabajaban para el vecino de esta mujer, le lanzaron ladrillos a su ventana, llegando a causarle graves heridas en la cara.

El detonante de la pelea fue un muro que el vecino de Ynsaf quiso construir frente a su ventana. Este habría contratado a un grupo de inmigrantes que entró los días 30 y 31 de julio ilegalmente a Ceuta y fueron ellos quienes construyeron un muro que prácticamente tapiaba la ventana de Ynsaf.

Cuando Ynsaf vio que el muro tapaba su casa, empezó a quitar ladrillos, algo que detonó la pelea con el grupo de migrantes. Un día, estos comenzaron a lanzar ladrillos contra su ventana, justo cuando estaba con su bebé de 3 años en brazos.

"Me puse yo por medio para que no mataran a mi bebé", advierte Ynsaf, mostrándonos las heridas que tiene en la cara. Esta confiesa que tiene miedo y que sus hijos, al ver las heridas de su cara, se pusieron a llorar. "Tuve que poner toda mi cara para que no le dieran a mi bebé", señala.

Las imágenes de la pelea son el reflejo de un acreciente tensión en Ceuta. Una situación que es el día a día de los vecinos ceutíes.