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Manolo Sarria recuerda la muerte de Juan Rosa, El Pulga: "Fue un martillazo tremendo en la cabeza"

Manolo Sarria y Juan Rosa El Pulga formaron uno de los dúos cómicos más famosos de nuestro país, el dúo Sacapuntas. Hoy, 25 años después de la muerte de su compañero, Manolo nos cuenta cómo afronta la vida sin él.

Manolo Sarria

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El humorista Manolo Sarria y Juan Rosa, El Pulga son el alma del dúo Sacapuntas, uno de los dúos cómicos por excelencia de nuestro país. Sus caminos se cruzaron en los años 70 en un bar de Málaga y, desde entonces, su talento les hizo saltar a la fama. Un dúo que se alargó durante más de dos décadas, hasta la muerte de Juan Rosa.

Hoy, 25 años después de la muerte de Juan Rosa, El Pulga, Manolo Sarria sigue recordando a su gran amigo. Además, lucha por un reconocimiento que, según él, nunca se le concedió a El Pulga.

"Yo creo que mi compañero, mi amigo, no está reconocido como debería estar reconocido", afirma Sarria, "ese es todo el afán mío, que la memoria de mi compañero, los recuerdos, de una estrella del humor no decaigan nunca".

Según cuenta Sarria, la muerte de su compañero fue un "martillazo enorme en la cabeza". "No se fue el 50% del dúo Sacapuntas, se fue el 100%", recuerda. Un dolor que le llevó a caer en una profunda depresión y que, con el tiempo logró superar, aunque con el recuerdo de su compañero siempre presente.

Sarria confiesa que su amor por su compañero le lleva a ir cada mes a visitarle al cementerio. Una amistad en la que pusieron la vida y que les une más allá de la muerte. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Manolo Sarria en el vídeo de arriba!

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