Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Nerea convive con el dolor por culpa del tamaño de su pecho: "Me dicen que no tienen recursos para cubrir mi operación"

Desde muy joven, el tamaño del pecho de Nerea condicionó su vida. Sin embargo, la sanidad pública andaluza no le cubre la operación y ella es incapaz de asumir una clínica privada.

Nerea

Publicidad

Nerea, una joven de 21 años, arrastra desde la adolescencia un desarrollo mamario excesivo. Lo que comenzó como una leve incomodidad en el instituto ha evolucionado en dolores constantes, limitaciones físicas y un profundo malestar emocional.

Las tareas más simples, como vestirse, dormir o trabajar, se han convertido en un calvario. De hecho, Nerea necesita ayuda para prácticamente todas sus acciones básicas. "No puedo ni peinarme, ni vestirme... antes me ayudaba mi madre y ahora, mi pareja", nos cuenta.

Además del plano físico, el pecho de Nerea ha condicionado su salud mental. "Me cuesta mirarme al espejo", afirma, "desde pequeña he tenido que aguantar mucho".

Pese a cumplir los criterios médicos establecidos, su solicitud para una operación por la sanidad pública andaluza ha sido rechazada, dejándola sin alternativas al no poder asumir el coste privado. "Todas las pruebas dicen que me puedo operar para reducirlo, pero me lo han rechazado porque dicen que no tienen recursos para cubrirlo", señala Nerea.

Ahora, Nerea denuncia que su situación es crítica y teme que empeore aún más con el paso de los años. ¿Logrará que le concedan la operación?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Nerea

Nerea convive con el dolor por culpa del tamaño de su pecho: "Me dicen que no tienen recursos para cubrir mi operación"

Asesor fiscal

¿Debemos declarar los Bizums que hemos hecho durante el año? Descubre en qué caso incluirlo en tu declaración de la renta

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA"
Última hora

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA para empezar"

Detenido
Última hora

Detenido el menor que apalizó a otro en Sant Joan de Vilatorrada: "Con bastante probabilidad va a quedar en libertad"

Boris Izaguirre
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos el lado más desconocido de Boris Izaguirre

Escritor, presentador e icono, Boris Izaguirre ha demostrado que no se le resiste nada. Tanto es así que ahora se atreve con un nuevo reto: el de investigador de Mask Singer.

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar
Mejores momentos | 8 de abril

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Ha sido Ángela la única concursante que ha caído en el bote durante su turno, pero con un panel vacío que la ha obligado a seguir tirando hasta perder el turno en favor de Amalia.

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Publicidad