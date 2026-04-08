Nerea convive con el dolor por culpa del tamaño de su pecho: "Me dicen que no tienen recursos para cubrir mi operación"

Nerea, una joven de 21 años, arrastra desde la adolescencia un desarrollo mamario excesivo. Lo que comenzó como una leve incomodidad en el instituto ha evolucionado en dolores constantes, limitaciones físicas y un profundo malestar emocional.

Las tareas más simples, como vestirse, dormir o trabajar, se han convertido en un calvario. De hecho, Nerea necesita ayuda para prácticamente todas sus acciones básicas. "No puedo ni peinarme, ni vestirme... antes me ayudaba mi madre y ahora, mi pareja", nos cuenta.

Además del plano físico, el pecho de Nerea ha condicionado su salud mental. "Me cuesta mirarme al espejo", afirma, "desde pequeña he tenido que aguantar mucho".

Pese a cumplir los criterios médicos establecidos, su solicitud para una operación por la sanidad pública andaluza ha sido rechazada, dejándola sin alternativas al no poder asumir el coste privado. "Todas las pruebas dicen que me puedo operar para reducirlo, pero me lo han rechazado porque dicen que no tienen recursos para cubrirlo", señala Nerea.

Ahora, Nerea denuncia que su situación es crítica y teme que empeore aún más con el paso de los años. ¿Logrará que le concedan la operación?