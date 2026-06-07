El motivo por el que Antonio Orozco le pide a esta talent que no se vaya con él

Martina aterrizó a las Audiciones de La Voz Kids con toda la ilusión del mundo. Llegada desde Barcelona y con una versión inolvidable de ‘Drivers license’ de Olivia Rodrigo, la joven consiguió que Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi girasen sus asientos para tratar de incorporarla a su equipo.

Sin embargo, la estrategia de los coach cambió radicalmente cuando ella contó que estudiaba… ¡en la escuela de Orozco! Todos creían que iba a elegir al catalán como mentor en esta aventura, pero él le ha propuesto un reto diferente.

Antonio, tras asegurar que “es una de las artistas que tiene mejor voz”, le ha pedido que probase suerte en otro equipo mientras se deshacía en elogios hacia sus compañeros. Edurne y Fonsi, que no esperaban esta reacción, “han vuelto a recuperar la ilusión” y han hecho todo lo posible para tratar de encandilar a la talent. ¡Imperdible!

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