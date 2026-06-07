Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
EN DIRECTO: Multitudinaria misa del papa León XIV en Cibeles

Mejores momentos | Audiciones 5

El motivo por el que Antonio Orozco le pide a esta talent que no se vaya con él

El coach se ha reencontrado con una estudiante de su escuela y le ha pedido que pruebe una experiencia novedosa con uno de sus compañeros.

Antonio Orozco en La Voz Kids

El motivo por el que Antonio Orozco le pide a esta talent que no se vaya con él

Publicidad

Martina aterrizó a las Audiciones de La Voz Kids con toda la ilusión del mundo. Llegada desde Barcelona y con una versión inolvidable de ‘Drivers license’ de Olivia Rodrigo, la joven consiguió que Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi girasen sus asientos para tratar de incorporarla a su equipo.

Sin embargo, la estrategia de los coach cambió radicalmente cuando ella contó que estudiaba… ¡en la escuela de Orozco! Todos creían que iba a elegir al catalán como mentor en esta aventura, pero él le ha propuesto un reto diferente.

Antonio, tras asegurar que “es una de las artistas que tiene mejor voz”, le ha pedido que probase suerte en otro equipo mientras se deshacía en elogios hacia sus compañeros. Edurne y Fonsi, que no esperaban esta reacción, “han vuelto a recuperar la ilusión” y han hecho todo lo posible para tratar de encandilar a la talent. ¡Imperdible!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Coaches de La Voz Kids

Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Antonio Orozco en La Voz Kids

El motivo por el que Antonio Orozco le pide a esta talent que no se vaya con él

David Rodríguez y Anabel Pantoja

El drama de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja: tensión con su suegra, una infidelidad y acusaciones

Ana Mena en La Voz Kids

El próximo sábado, los coaches completan sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz Kids

Antonio Orozco en La Voz Kis
Minuto a minuto

Así hemos vivido las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids: Antonio Orozco, el primer coach en completar su equipo

CRÓNICA
Resumen de la gala

La noche en la que Orozco cerró equipo y cambió el rumbo de las Audiciones de La Voz Kids

Mariam de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La voz de esta talent completa el equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids: “Espectacular”

Mariam se atrevió con uno de los temas más difíciles de la noche y logró que tres coaches dieran la vuelta a su silla.

Daniela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Daniela rompe a llorar en La Voz Kids tras su Audición: “Esto no quiere decir nada”

Los coaches de La Voz Kids animan a la talent después de que los nervios le jugaran una mala pasada sobre el escenario.

Sol de La Voz Kids

No se da cuenta de que los coaches se giran antes de terminar su actuación en La Voz Kids

Ainhoa

La emoción desborda a Ainhoa al ver a Orozco girar su silla con ‘Mi héroe’

Lúa de La Voz Kids

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Publicidad