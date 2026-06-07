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Mejores momentos | Gala 8

“Es tan bonito verte”: Àngel Llàcer se rinde ante la sensibilidad de Sole Giménez

El presidente del jurado ha querido recalcar el cariño con el que la concursante siempre hace las cosas y lo positiva que es siempre.

Sole Giménez y Manel Fuentes

“Es tan bonito verte”: Àngel Llàcer se rinde ante la sensibilidad de Sole Giménez

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Patri Bea
Publicado:

Sole Giménez ha creado magia sobre el escenario de Tu cara me suena imitando a Rosana. De hecho, la sensibilidad que ha puesto en esta actuación ha hecho que a Natalia Ferviú se le saltasen las lágrimas.

“Es tan bonito verte. Siempre estás con una sonrisa, dispuesta a darnos lo mejor de ti. Creas un ambiente a tu alrededor buenísimo”, ha querido recalcar el presidente del jurado tras la actuación de la concursante.

Sole Giménez, agradecida con las palabras de Àngel Llàcer, ha querido añadir: “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. ¡Revive este momento de la octava gala dándole al play al vídeo de arriba!

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