“Es tan bonito verte”: Àngel Llàcer se rinde ante la sensibilidad de Sole Giménez

Sole Giménez ha creado magia sobre el escenario de Tu cara me suena imitando a Rosana. De hecho, la sensibilidad que ha puesto en esta actuación ha hecho que a Natalia Ferviú se le saltasen las lágrimas.

“Es tan bonito verte. Siempre estás con una sonrisa, dispuesta a darnos lo mejor de ti. Creas un ambiente a tu alrededor buenísimo”, ha querido recalcar el presidente del jurado tras la actuación de la concursante.

Sole Giménez, agradecida con las palabras de Àngel Llàcer, ha querido añadir: “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. ¡Revive este momento de la octava gala dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas