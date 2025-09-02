Nada, secuestrada y esclavizada a los 9 años, en televisión por primera vez: "He perdonado a mi secuestrador"

Nada, una joven que vivía en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, fue secuestrada con tan solo 9 años y retenida en la selva boliviana durante siete meses. Hoy, con 21 años, la joven habla por primera vez en televisión de los que fueron los peores meses de su vida.

Todo comenzó cuando Grover, un hombre que vivía en su pueblo, comenzó a ganarse la confianza de su familia. Aprovechándose de las extremas necesidades económicas de sus padres, prometía a Nada infinidad de regalos, joyas y viajes.

Un día, Grover se ofreció a llevar a Nada a Bolivia, su tierra natal, para que conociera sus raíces. Sus padres accedieron, pensando que sería una experiencia enriquecedora para ella, pero pronto comenzó el infierno.

"Me di cuenta de que algo malo estaba pasando cuando se deshizo de mi documentación", recuerda Nada. Fue entonces cuando llamó a su madre para contárselo y esta interpuso una denuncia: "Ahí empezó la huida de la policía".

Una vez en la selva boliviana, en un lugar remoto donde la policía no llegaba, Nada pierde toda identidad. Grover le cambia el nombre, la mete en una secta y la casa con él.

Según nos cuenta Nada, ella no era la única niña que había allí. "Ese lugar estaba tan lleno de niñas que había hasta un parque en la parte de atrás", señala, "me pregunto cuántas de ellas estarían en mi situación".

Siete meses más tarde, Nadia era la protagonista del rescate más asombroso de nuestro país. "Yo le he perdonado, pero no porque la otra persona lo merezca, sino porque no merezco vivir con rencor", afirma Nada. ¡No te pierdas su emotivo testimonio en el vídeo de arriba!