La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

El inventor se ha unido a El Hormiguero junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido mostrando una solución rápida y eficaz a uno de los problemas más comunes del verano.

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han llegado a El Hormiguero para hacer estallar de risa y contarnos todo sobre Emparejados, que se estrenará este sábado a las 22:00, pero también... ¡para descubrir un invento nunca antes visto!

Hoy, Marron nos ha presentado a César Sallén, un inventor con la solución perfecta para acabar con los incendios que han dejado a nuestro país en cenizas este verano.

El Ecofire es un producto líquido formado por una mezcla de sustancias 100% orgánicas en una base de agua. Además, no es tóxico ni bioacumulable ni corrosivo. El funcionamiento de este producto se basa en que a partir de una temperatura de unos 100ºC empieza a formarse una capa sólida aislante carboxílica refractaria que se adhiere a la superficie de un tamaño de unas 40 veces más ancho del material original. Esta capa impide la transmisión de calor (tiene un calor específico muy alto), por lo que el material al que se lo aplicamos apenas percibe un cambio de temperatura. Además, al ser un material higroscópico absorbe todo el agua del ambiente impidiendo así que haya una transferencia de calor a través del agua.

Cuando calentamos este material, no se libera ningún tipo de gas tóxico, por lo que es completamente seguro para uso doméstico. De hecho, es tan ecológico que es apto para el consumo humano, y podemos beber un trago. Otra propiedad interesante es que este material tras ser quemado, no deja residuo, dejando el elemento al que protege completamente intacto, aunque sea un material muy frágil como una hoja de papel. Además este producto es capaz de eliminar fuegos en cualquier tipo de material, ya sea de forma preventiva con cortafuegos o material ignífugo, como de forma directa para parar fuegos.

Este material tiene muchísimas aplicaciones, en las que destacan su uso para apagar fuegos por parte de servicios de bomberos, industria y doméstico. Como material para cortafuegos, ya que puede llegar a durar años manteniendo todas sus propiedades.

Dale al play para descubrirlo en detalle.

